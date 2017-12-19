Во 2 сезоне сериала «Работающие мамы» девушки из Торонто, теперь вместе с Иеном, все так же пытаются не упускать из виду интересные возможности, несмотря на появление детей. Кейт предстоит пройти путь от увольнения до работы сразу в двух фирмах, Фрэнки завяжет отношения сразу с двумя девушками, а Энн взглянет в глаза прошлому в лице бывшего мужа, который теперь работает по соседству. Их ждет немало побед и поражений, которые в очередной раз заставят девушек задуматься, правильный ли путь они выбрали, решив вернуться на работу.