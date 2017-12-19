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Работающие мамы 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 2

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Работающие мамы»

Во 2 сезоне сериала «Работающие мамы» девушки из Торонто, теперь вместе с Иеном, все так же пытаются не упускать из виду интересные возможности, несмотря на появление детей. Кейт предстоит пройти путь от увольнения до работы сразу в двух фирмах, Фрэнки завяжет отношения сразу с двумя девушками, а Энн взглянет в глаза прошлому в лице бывшего мужа, который теперь работает по соседству. Их ждет немало побед и поражений, которые в очередной раз заставят девушек задуматься, правильный ли путь они выбрали, решив вернуться на работу.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
2005
Сезон 2 Серия 1
19 декабря 2017
Хорошая мама Good Mom
Сезон 2 Серия 2
9 января 2018
Знак The Sign
Сезон 2 Серия 3
16 января 2018
Святая дыра The Holy Hole
Сезон 2 Серия 4
23 января 2018
Согласие Consent
Сезон 2 Серия 5
30 января 2018
Спираль стыда Shame Spiral
Сезон 2 Серия 6
6 февраля 2018
Отступление Retreat
Сезон 2 Серия 7
27 февраля 2018
С поличным Red Handed
Сезон 2 Серия 8
6 марта 2018
Духовное животное Spirit Animal
Сезон 2 Серия 9
13 марта 2018
Кук Cuck
Сезон 2 Серия 10
20 марта 2018
Мусорная панда Trash Panda
Сезон 2 Серия 11
27 марта 2018
Если бы женщинам пришлось рожать If Women Had to Give Birth
Сезон 2 Серия 12
3 апреля 2018
Оглядываться Look Back
Сезон 2 Серия 13
10 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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