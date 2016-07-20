В 1 сезоне 5 серии сериала «Параллельные миры» по телефону Ён Чжу получает от бывшего профессора неожиданную просьбу сообщить спойлер о популярном веб-комиксе её отца. Взамен мужчина обещает позволить девушке провести сложную операцию.
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