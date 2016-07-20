В 1 сезоне 16 серии сериала «Параллельные миры» из-за полицейских возлюбленным приходится покинуть безопасное убежище. Главный персонаж комикса отправляется спасти друга, а преступник обнаруживает, что является одним из героев истории о мести.
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