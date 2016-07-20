В 1 сезоне 9 серии сериала «Параллельные миры» девушка снова оказывается во вселенной комикса, однако главный герой больше не узнаёт её. Сон Му рисует лицо убийцы родственников спортсмена, чтобы сделать обычный счастливый финал истории про месть.
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