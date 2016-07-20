В 1 сезоне 14 серии сериала «Параллельные миры» художник Сон Му снова обретает своё лицо. Мужчина вспоминает преступника из комикса и обнаруживает, что Ён Чжу умерла. Кан Чоль попадает в неожиданную ловушку Чоль Хо из-за своего прошлого.
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