В 1 сезоне 14 серии сериала «Параллельные миры» художник Сон Му снова обретает своё лицо. Мужчина вспоминает преступника из комикса и обнаруживает, что Ён Чжу умерла. Кан Чоль попадает в неожиданную ловушку Чоль Хо из-за своего прошлого.