В 1 сезоне 13 серии сериала «Параллельные миры» в нарисованной вселенной проходят похороны главного персонажа комикса. Кан Чоль мечтает об обычной жизни в реальности с Ён Чжу, однако убийца похищает девушку и скрывается в другом измерении.