В 1 сезоне 4 серии сериала «Параллельные миры» главный герой комикса подозревает, что Ён Чжу может помочь ему раскрыть тайну своей жизни. Из-за Со Хи хирург становится подозреваемой в убийстве, и Кан Чоль отправляется за девушкой в тюрьму.