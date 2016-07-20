В 1 сезоне 4 серии сериала «Параллельные миры» главный герой комикса подозревает, что Ён Чжу может помочь ему раскрыть тайну своей жизни. Из-за Со Хи хирург становится подозреваемой в убийстве, и Кан Чоль отправляется за девушкой в тюрьму.
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