В 1 сезоне 12 серии сериала «Параллельные миры» спортсмен снова осознаёт, что является главным персонажем комикса о мести. Врата в реальную действительность открываются, и Кан Чоль сталкивается с настоящим преступником в студии художника.
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