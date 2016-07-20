В 1 сезоне 2 серии сериала «Параллельные миры» через некоторое время Сон Му возвращается домой и начинает рисовать последнюю сцену убийства Кан Чоля. Ён Чжу пытается понять, что с ней произошло прошлой ночью, однако отец не отвечает на её вопросы.