В 1 сезоне 15 серии сериала «Параллельные миры» девушка возвращается в нарисованную вселенную, где встречает главного героя в зале суда. Чоль Хо похищает До Юна, чтобы отомстить врагу, а Ён Чжу и Кан Чолю необходимо придумать финал комикса.