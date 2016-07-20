В 1 сезоне 15 серии сериала «Параллельные миры» девушка возвращается в нарисованную вселенную, где встречает главного героя в зале суда. Чоль Хо похищает До Юна, чтобы отомстить врагу, а Ён Чжу и Кан Чолю необходимо придумать финал комикса.
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