В 1 сезоне 3 серии сериала «Война семей» Таня боится, что Вадим никогда не простит ее и вообще больше не любит. А Дима предпринимает первые шаги, чтобы наладить отношения с лучшим другом и объяснить, что на самом деле очень любит Юлю.