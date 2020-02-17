В 1 сезоне 17 серии сериала «Война семей» мы узнаем, как в прошлом Миша изменил Тане с Марией и что он действительно является отцом Вадима. Юля с Вадимом спорят, кто лучше вьет веревки из Арины и Димы, но месть отца и дочери не заставит себя ждать.