В 1 сезоне 18 серии сериала «Война семей» Миша наконец прощает Диму, тем более что теперь ему приходится у него жить. Таня тем временем доказывает свою самостоятельность и способность жить без мужа. Арина и Вадим вовсю готовятся к свадьбе.