В 1 сезоне 19 серии сериала «Война семей» Мария просит Татьяну наладить отношения ради Вадима, но в ответ получает только агрессию. Миша пытается вывести Диму из депрессии, а бабуля решает, что в скором времени умрет, и заказывает себе гроб на дом.