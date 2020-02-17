В 1 сезоне 11 серии сериала «Война семей» Юля с Димой собираются улететь отдыхать, но в последний момент Дима находит в рюкзаке наркотики. Таня, приревновав мужа, потребовала от него уволить Дашу. У Вадима же первый день работы в кофейне.
Related video
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Авторизация по e-mail