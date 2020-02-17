В 1 сезоне 11 серии сериала «Война семей» Юля с Димой собираются улететь отдыхать, но в последний момент Дима находит в рюкзаке наркотики. Таня, приревновав мужа, потребовала от него уволить Дашу. У Вадима же первый день работы в кофейне.