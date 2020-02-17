В 1 сезоне 14 серии сериала «Война семей» пьяный в стельку Миша приходит к Диме, и на время они вновь становятся лучшими друзьями. Вадим продолжает скрывать от Тани, что проводит время со своей мамой, а Даша устает от депрессии и уходит в отрыв.