В 1 сезоне 4 серии сериала «Война семей» Миша ставит забор между своим домом и домом Димы, от которого они отказались много лет назад, чтобы быть ближе друг к другу. Юля и Дима тем временем открыто наслаждаются своими романтическими отношениями.