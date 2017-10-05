Во 2 сезоне 7 серии сериала «Ван Хельсинг» обстановка в постапокалиптическом мире накаляется. Ванесса продолжает воевать с Дмитрием, тогда как Аксель препятствует полной трансформации в вампира. Сэм тем временем выходит на след Мохамеда.
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