Во 2 сезоне 5 серии сериала «Ван Хельсинг» давние враги Сэм и Ванесса сходятся лицом к лицу. По следу противников идет Дмитрий, в руках которого находится ценная информация. Мохамад и два его спутника вступают в неравную битву за собственную жизнь.