Во 2 сезоне 12 серии сериала «Ван Хельсинг» группа продолжает борьбу за выживание. Аксель и Скарлетт объединяются для защиты горной цитадели от могущественного врага. Док совершает научное открытие, способное повлиять на судьбу всего мира.
Related video
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Авторизация по e-mail