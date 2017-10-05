Во 2 сезоне 3 серии сериала «Ван Хельсинг» для спасения Дилан мать идет на отчаянные меры. Чтобы выжить, Док и Аксель вынуждены работать в команде. Тем временем группа малолетних преступников сталкивается с вампиром-убийцей.
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