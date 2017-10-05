Во 2 сезоне 9 серии сериала «Ван Хельсинг» битва между выжившими и представителями власти продолжается. Аксель понимает, что на него охотится странная разновидность вампиров. Параллельно раскрываются детали прошлого его нынешней союзницы Скарлетт.
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