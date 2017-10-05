Во 2 сезоне 6 серии сериала «Ван Хельсинг» темное прошлое Ванессы настигает ее в самый неподходящий момент. Раскрывается тайна, столь бережно охраняемая Доком. Пытаясь укрепить свою власть, Дмитрий отправляет Скаба на невыполнимую миссию.
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