Во 2 сезоне 2 серии сериала «Ван Хельсинг» дочь Ванессы по-прежнему в смертельной опасности. На пути у наследницы борца с нечистью возникают Дмитрий и Анастасия. Ради спасения Дилан и Ван Хельсинг их союзник Мохамад рискует собственной жизнью.
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