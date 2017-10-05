Во 2 сезоне 10 серии сериала «Ван Хельсинг» выясняется, кто и с какой целью похитил Ванессу. Организаторы преступления сообщают, что с помощью пленницы им удастся найти вакцину против вампирской чумы. Но можно ли им доверять?