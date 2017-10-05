Во 2 сезоне 1 серии сериала «Ван Хельсинг» битва человечества за свободу продолжается. Пока Ванесса и Мохамед ищут Дилан, Плоть обретает неожиданного союзника. Сторонники диктатора Дмитрия тем временем сеют хаос и разрушения.
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