В 1 сезоне 1 серии сериала «Неестественная смерть» молодого человека обнаруживают мёртвым в его доме. Родители парня обращаются в частную лабораторию для выяснения обстоятельств его гибели и подозревают подруг сына в его убийстве.
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