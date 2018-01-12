В 1 сезоне 8 серии сериала «Неестественная смерть» команде частной лаборатории необходимо установить личности жертв страшного пожара, который может быть поджогом. Однако погибшие оказываются связаны между собой странной историей.
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