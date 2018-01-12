В 1 сезоне 3 серии сериала «Неестественная смерть» прокурор просит Микото дать свидетельские показания в зале суда. Однако девушка довольно скоро обнаруживает странные нестыковки в деле и пытается установить правду в процессе разбирательства.
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