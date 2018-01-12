В 1 сезоне 9 серии сериала «Неестественная смерть» команда частной лаборатории расследует гибель женщины, найденной в чемодане. Несчастный случай оказывается связан с убийством девушки-патологоанатома Накадо, которое произошло 10 лет назад.
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