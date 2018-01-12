В 1 сезоне 4 серии сериала «Неестественная смерть» мужчина средних лет погибает в автомобильной аварии при загадочных обстоятельствах. Мать Микото обращается за помощью к дочери в частную лабораторию, чтобы установить причину несчастного случая.