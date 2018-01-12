В 1 сезоне 10 серии сериала «Неестественная смерть» ребята сталкиваются с последствиями прошлого дела о погибшей женщине в чемодане. Команде частной лаборатории необходимо найти доказательства причастности Такасэ к убийствам 26 человек.
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