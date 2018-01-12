В 1 сезоне 2 серии сериала «Неестественная смерть» семейство поджигает дом и совершает групповое самоубийство. В лаборатории выясняется, что один из погибших скончался от переохлаждения, а в его животе внезапно обнаруживается лист бумаги.
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