В 1 сезоне 7 серии сериала «Неестественная смерть» ученик старшей школы бросает вызов Мисуми, чтобы установить правду о гибели одноклассника. Команда лаборатории обнаруживает неожиданные подробности образа жизни молодого человека.
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