В 1 сезоне сериала «Угрюм-река» сюжет разворачивается в конце позапрошлого века в небольшом поселке, расположенном в Иркутской области. Там живут отец и сын Громовы. Живут дружно, пока в один прекрасный момент они не встречают девушку по имени Анфиса. Оба мужчины в нее влюбляются. С целью избавиться от молодого соперника Петр решает отправить сына в опасное путешествие, понимая, что тот никогда из него не вернется. Он дает ему задание — преодолеть непроходимую Угрюм-реку. Неожиданно парню удается выполнить эту задачу. Он возвращается в родную деревню через много лет, совершенно другим человеком. И амбиции у Прохора теперь совсем другие. Он намерен покорить всю Сибирь.