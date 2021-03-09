Меню
Угрюм-река 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Угрюм-река
Угрюм-река Сезон 1

Угрюм-река 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Угрюм-река»

В 1 сезоне сериала «Угрюм-река» сюжет разворачивается в конце позапрошлого века в небольшом поселке, расположенном в Иркутской области. Там живут отец и сын Громовы. Живут дружно, пока в один прекрасный момент они не встречают девушку по имени Анфиса. Оба мужчины в нее влюбляются. С целью избавиться от молодого соперника Петр решает отправить сына в опасное путешествие, понимая, что тот никогда из него не вернется. Он дает ему задание — преодолеть непроходимую Угрюм-реку. Неожиданно парню удается выполнить эту задачу. Он возвращается в родную деревню через много лет, совершенно другим человеком. И амбиции у Прохора теперь совсем другие. Он намерен покорить всю Сибирь.

5.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Угрюм-река» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
22 марта 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 марта 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 марта 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 марта 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
1 апреля 2021
График выхода всех сериалов
