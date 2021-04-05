Отзывы о сериале «Угрюм-река»

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Угрюм-река
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Леонид Шалыгин
5 апреля 2021, 17:35
Посмотрел сериал, прочитал отзывы и как то печально на душе. С одной стороны историческое произведение раскрывающее проблемы промышленного развития России которые актуальны и сейчас, а с другой стороны оценка грандиозной работы съемочной группы по- простецки - нравится или нет, не тот артист и т.д. Я не специалист в вопросах режесcуры, кинематографии, но от фильма получил не только эмоции, но и раздумья: кто мы, кем были что изменилось и на что нужно обратить внимание чтобы наше общество развивалось?
О фильме. Талантливый писатель Шишков В.Я, инженер, сторонник демократического русского реализма знал те места где разворачиваются события. Из воспоминаний очевидца в 1941 г. он негативно относился к деятельности коммунистов которые с его слов за 25 лет разорили страну, сделали нищей. Экранизация его произведения в советское время не могла избежать идеологической классовой составляющей основанной на ложном понимании справедливости как равенство всех. Цель показать капитализм как угнетатель и бесперспективное общество. Социализм даже развитой развалился изнутри, а рыночные отношения в основе которых лежат инвестиции(капитал) развиваются потому что есть конкуренция. Режиссер Мороз поставил цель передать атмосферу взаимоотношений людей в период начала развития промышленности в таежной глубинке. Дикие не обжитые места, отсутствие средств, специалистов коммуникаций и техники, коррупция чиновников, неприятие и зависть населения и т.д. это реали жизни и кто добивался результатов в этих условиях, тот заслуживает справедливой
оценки по сравнению с теми кто болтает о деле. Фильм состоит из
персонажей которые отражают реальных людей того времени и играют в
декорациях приближенных к этому. Прохор живой человек, не чуждый страсти,
власти, амбиций в молодости но добившись результатов теряет нравственные
ограничения, зазнается и превращается в морального урода. Причина не в
капитализме а в том, что он такой родился, наследственность от деда
разбойника и окружение этому способствовало. Анфиса в предыдущем фильме
показана как жертва любви и запомнилась красавица Чурсина, а в этом фильме
хиoница которая хочет жить за счет других и добивается этого любыми
средствами. Стерва. Конфликт между собственником производства и наемными
рабочими решается тяжело, рабочие требуют улучшение условий, а
предприниматель может обанкротиться выполнив их требования. То что
производство может прекратиться и рабочие останутся без работы не беспокоит
революционеров которых выслали из столицы за выступления 1905 г. Мрачная,
доведенная до пjранои личность революционерки в исполнении актрисы Мороз
хорошо раскрывает цель действий, главное борьба и зная что их встретят
жандармы организует демонстрацию. Как всегда найдутся провокаторы и
прогремят выстрелы. Реально показана деловая трансформация жены Прохора Нины из поборницы прав рабочих до того как не была связана с бизнесом в рачительную управленку после того как стала отвечать за результат дела. Можно предположить что ей поможет мудрость и интеллигентность договариваться с рабочими и не доводить дело до расстрелов. Европа договаривалась, капиталисты и рабочие это звенья одной общественно экономической формации и не могут быть друг без друга, опровергнута ложная ленинская теория о непримиримости классов. Революция 1917 г. это наказание России за излишнюю доброжелательность и
желание осчастливить весь мир передовой идеологией. Интересна роль
англичанина инженера, который уже живет дома в условиях индустриализации. В письмах матери писал, что русские люди не плохие, но работать не любят. Жили веками, богатая ресурсами территория, голодными кто работал не были, а на производстве другие условия, надо вкалывать. Производительность у нас до сих пор ниже чем в развитых странах. Показаны типичные взаимоотношения
родителей и детей, где с детства уважение и умственное развитие, там редко
вырастает деспод котрый может занять высокие должности, но остаться жлобом.
Все персонажи соответствуют замыслу режиссера и по моему хорошо исполнены
артистами. Они и сейчас присутствуют в современной жизни. Людей моего
поколения приучили к гламурным фильмам, все просто есть патриоты и враги и цель есть, а люди разные и нельзя оценивать всех одной меркой. Сейчас много делается для развития способностей человека и возможности заниматься
предпринимательством и любимым делом. Период бурного накопления капитала
заканчивается и есть возможности поставить экономику разных форм
собственности на службу страны развитым правовым государствам. История как
наука это не только прошлое в прошлом, но и прошлое в настоящем. Её не перtделаtшь, но выводы сделать надо.
5 апреля 2021, 17:35
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О фильме. Талантливый писатель Шишков В.Я, инженер, сторонник демократического русского реализма знал те места где разворачиваются события. Из воспоминаний очевидца в 1941 г. он негативно относился к деятельности коммунистов которые с его слов за 25 лет разорили страну, сделали нищей. Экранизация его произведения в советское время не могла избежать идеологической классовой составляющей основанной на ложном понимании справедливости как равенство всех. Цель показать капитализм как угнетатель и бесперспективное общество. Социализм даже развитой развалился изнутри, а рыночные отношения в основе которых лежат инвестиции(капитал) развиваются потому что есть конкуренция. Режиссер Мороз поставил цель передать атмосферу взаимоотношений людей в период начала развития промышленности в таежной глубинке. Дикие не обжитые места, отсутствие средств, специалистов коммуникаций и техники, коррупция чиновников, неприятие и зависть населения и т.д. это реали жизни и кто добивался результатов в этих условиях, тот заслуживает справедливой
оценки по сравнению с теми кто болтает о деле. Фильм состоит из
персонажей которые отражают реальных людей того времени и играют в
декорациях приближенных к этому. Прохор живой человек, не чуждый страсти,
власти, амбиций в молодости но добившись результатов теряет нравственные
ограничения, зазнается и превращается в морального урода. Причина не в
капитализме а в том, что он такой родился, наследственность от деда
разбойника и окружение этому способствовало. Анфиса в предыдущем фильме
показана как жертва любви и запомнилась красавица Чурсина, а в этом фильме
хиoница которая хочет жить за счет других и добивается этого любыми
средствами. Стерва. Конфликт между собственником производства и наемными
рабочими решается тяжело, рабочие требуют улучшение условий, а
предприниматель может обанкротиться выполнив их требования. То что
производство может прекратиться и рабочие останутся без работы не беспокоит
революционеров которых выслали из столицы за выступления 1905 г. Мрачная,
доведенная до пjранои личность революционерки в исполнении актрисы Мороз
хорошо раскрывает цель действий, главное борьба и зная что их встретят
жандармы организует демонстрацию. Как всегда найдутся провокаторы и
прогремят выстрелы. Реально показана деловая трансформация жены Прохора Нины из поборницы прав рабочих до того как не была связана с бизнесом в рачительную управленку после того как стала отвечать за результат дела. Можно предположить что ей поможет мудрость и интеллигентность договариваться с рабочими и не доводить дело до расстрелов. Европа договаривалась, капиталисты и рабочие это звенья одной общественно экономической формации и не могут быть друг без друга, опровергнута ложная ленинская теория о непримиримости классов. Революция 1917 г. это наказание России за излишнюю доброжелательность и
желание осчастливить весь мир передовой идеологией. Интересна роль
англичанина инженера, который уже живет дома в условиях индустриализации. В письмах матери писал, что русские люди не плохие, но работать не любят. Жили веками, богатая ресурсами территория, голодными кто работал не были, а на производстве другие условия, надо вкалывать. Производительность у нас до сих пор ниже чем в развитых странах. Показаны типичные взаимоотношения
родителей и детей, где с детства уважение и умственное развитие, там редко
вырастает деспод котрый может занять высокие должности, но остаться жлобом.
Все персонажи соответствуют замыслу режиссера и по моему хорошо исполнены
артистами. Они и сейчас присутствуют в современной жизни. Людей моего
поколения приучили к гламурным фильмам, все просто есть патриоты и враги и цель есть, а люди разные и нельзя оценивать всех одной меркой. Сейчас много делается для развития способностей человека и возможности заниматься
предпринимательством и любимым делом. Период бурного накопления капитала
заканчивается и есть возможности поставить экономику разных форм
собственности на службу страны развитым правовым государствам. История как
наука это не только прошлое в прошлом, но и прошлое в настоящем. Её не перtделаtшь, но выводы сделать надо.
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