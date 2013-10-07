В 1 сезоне 8 серии сериала «Цена жизни» Илья вновь оказывается в руках бандитов. В глухом лесу преступники пытаются заставить Шагина собственными руками убить еще одного заложника, Антона Вергизаева, но бывшему врачу удается спасти студента.