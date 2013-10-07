В 1 сезоне 14 серии сериала «Цена жизни» Шагину удается доказать в суде невиновность Пестрякова, и хирург вновь приступает к лицензионной врачебной практике. Сестра Татьяны передает Илье номер телефона семьи, которая усыновила когда-то его дочь.