В 1 сезоне 10 серии сериала «Цена жизни» суд признает бывшего врача невиновным в гибели Антона. Илья отправляется к Эльдару Антипину, чтобы оставить все разногласия в прошлом. Жена Вергизаева стреляет в Шагина, чтобы отомстить за смерть мужа.