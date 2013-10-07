В 1 сезоне 10 серии сериала «Цена жизни» суд признает бывшего врача невиновным в гибели Антона. Илья отправляется к Эльдару Антипину, чтобы оставить все разногласия в прошлом. Жена Вергизаева стреляет в Шагина, чтобы отомстить за смерть мужа.
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