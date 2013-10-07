В 1 сезоне 11 серии сериала «Цена жизни» Илья выживает, несмотря на смертельную опасность, а жену Вергизаева обвиняют в покушении на его жизнь. В суде бывший врач случайно знакомится с адвокатом по имени Эльза, они начинают встречаться.