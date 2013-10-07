В 1 сезоне 1 серии сериала «Цена жизни» Шагин не верит заведующему родильным отделением, который объясняет вдовцу причину смерти его жены. Илью арестовывают прямо на работе, и студенты пытаются помочь любимому преподавателю петицией.
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