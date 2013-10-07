В 1 сезоне 12 серии сериала «Цена жизни» Шагин неожиданно обнаруживает в собственной квартире сокамерника по кличке Январь, который сбегает из тюрьмы. Криминальный авторитет просит друга помочь ему в поисках убийцы его младшей сестры.