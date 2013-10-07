В 1 сезоне 13 серии сериала «Цена жизни» Илья не может бросить раненого бывшего сокамерника. Январь возвращает общак банде воров, и преступники отвозят его к знакомому хирургу Пестрякову, который незаконно оказывает медицинскую помощь за деньги.
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