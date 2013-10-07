В 1 сезоне 6 серии сериала «Цена жизни» Шагин выясняет, что Ивану когда-то был поставлен неверный диагноз. Корнилов предпринимает очередную попытку суицида, но перед смертью записывает на диктофон телефона признание в невиновности Ильи.