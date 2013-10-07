В 1 сезоне 5 серии сериала «Цена жизни» бывший врач берется за дело Анны, обвиняемой в хранении наркотиков. Также Шагин встречается с Корниловом и просит инвалида сознаться в ложном осуждении, из-за которого Илья провел несколько лет за решеткой.