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Киноафиша Сериалы Торчвуд Актеры и роли

Актеры сериала «Торчвуд»

Актеры сериала «Торчвуд» Вся информация о сериале
Алекса Хэвинз
Алекса Хэвинз Alexa Havins
Esther Drummond Билл Пуллман
Билл Пуллман Bill Pullman
Oswald Danes Берн Горман
Берн Горман Burn Gorman
Dr. Owen Harper Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Suzie Costello Мюррэй Мелвин
Мюррэй Мелвин Murray Melvin
Джон Барроумен
Джон Барроумен John Barrowman
Captain Jack Harkness Мекхай Файфер
Мекхай Файфер Mekhi Phifer
Rex Matheson Гарет Дэвид-Ллойд
Гарет Дэвид-Ллойд Gareth David-Lloyd
Ianto Jones Ив Майлс
Ив Майлс Eve Myles
Gwen Cooper Кай Оуэн
Кай Оуэн Kai Owen
Rhys Williams Наоко Мори
Наоко Мори Naoko Mori
Toshiko Sato
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