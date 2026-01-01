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Наоко Мори
Наоко Мори Naoko Mori
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Наоко Мори

Naoko Mori

Дата рождения
29 ноября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Нагоя, Айти, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Актёр ужасов

Биография Наоко Мори

Родилась 29 ноября 1971 года. Нагоя, Айти, Япония.

Популярные фильмы

Торчвуд 7.7
Торчвуд (2006)
Террор 7.5
Террор (2018)
Стюардессы 6.9
Стюардессы (2003)

Фильмография Наоко Мори

Террор 7.5
Террор
драма, ужасы, триллер 2018, США
Джон Леннон 5.9
Джон Леннон Lennon Naked
биография, драма 2010, Великобритания
Торчвуд 7.7
Торчвуд
драма, фантастика 2006, США
Стюардессы 6.9
Стюардессы
драма, комедия 2003, Великобритания
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