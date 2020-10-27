В 5 сезоне 7 серии сериала «Это мы» Кевин отправляется в неожиданное дорожное путешествие, которое сильно влияет на его эмоциональное состояние. Параллельно он вспоминает о том, как Джек впервые отправил его в лагерь для будущих футболистов.
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