В 5 сезоне 2 серии сериала «Это мы» полицейские находят Ребекку и возвращают домой. Из-за ее потери Кейт в панике зовет Рэндала в домик в лесу. Но, несмотря на приезд, он все больше отдаляется от брата с сестрой, чувствуя себя другим.
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