В 5 сезоне 12 серии сериала «Это мы» дружная семья Пирсон вновь переживает непростые периоды как в прошлом, так и в настоящем. Джек, Мигель, Кевин и Мэдисон изо всех сил пытаются взять себя в руки. Рэндалл надеется найти новый вид поддержки в сети.